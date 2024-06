Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von Roche zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 249,90 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 249,90 CHF. Bei 250,80 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 248,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 205.721 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.06.2023 auf bis zu 278,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 212,90 CHF fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 14,81 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,79 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 259,90 CHF.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,85 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

