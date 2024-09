Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 268,90 CHF zu.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 268,90 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 270,20 CHF. Bei 267,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 544.193 Roche-Aktien.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF an. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 7,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 20,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,82 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,11 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30.01.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,57 CHF in den Büchern stehen haben wird.

