Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 252,90 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 252,90 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 253,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 250,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.041.171 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 24.06.2023 markierte das Papier bei 278,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 212,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,82 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,79 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 259,90 CHF für die Roche-Aktie.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,85 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

