Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Mittag Verluste

21.08.24 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 283,60 CHF ab.

Das Papier von Roche befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 283,60 CHF ab. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 282,00 CHF. Mit einem Wert von 282,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 104.858 Stück. Am 29.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,34 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 33,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,67 CHF je Roche-Aktie aus. Die Roche-Bilanz für Q4 2024 wird am 30.01.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,40 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwacher Handel: SMI präsentiert sich letztendlich schwächer Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein Zurückhaltung in Zürich: SPI letztendlich schwächer

