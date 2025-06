Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag gesucht

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 259,70 CHF zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 259,70 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 260,30 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 259,30 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 255.038 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,83 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 10,70 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,92 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 279,75 CHF angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 vorlegen. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,99 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 3 Jahren gekostet

Roche-Aktie im Minus: Roche stoppt Verabreichung von Elevidys an nicht-gehfähige Patienten - Phase-III-Studie für Prasinezumab

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingefahren