Zulassung

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Susvimo von Roche für die Behandlung der diabetischen Retinopathie, einer Erkrankung, die zu Erblindung führen kann, zugelassen.

Roches Medikament Susvimo könne Menschen mit diabetischer Retinopathie helfen, ihre Sehkraft zu erhalten und ein Fortschreiten der Erkrankung bis hin zur Erblindung mit nur einer Behandlung alle neun Monate zu verhindern, teilte der Schweizer Pharmakonzern mit. Die Erkrankung betrifft fast 10 Millionen Menschen in den USA und mehr als 100 Millionen Menschen weltweit.

Die Roche-Aktie notiert am Freitag an der SIX zeitweise 0,41 Prozent höher bei 260,27 Franken.

DOW JONES