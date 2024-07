Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verbilligt sich am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 277,80 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 277,80 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 277,00 CHF ein. Bei 279,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 136.958 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,00 CHF) erklomm das Papier am 19.07.2024. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 1,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 23,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,77 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 260,30 CHF.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

