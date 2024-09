Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 266,90 CHF.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 266,90 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 266,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,50 CHF. Bisher wurden heute 44.229 Roche-Aktien gehandelt.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 7,98 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 20,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,82 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 271,11 CHF.

Am 30.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,57 CHF fest.

