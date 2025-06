Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag fester

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 263,70 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 263,70 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 263,70 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 262,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 25.917 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 19,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 13,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,92 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 279,75 CHF je Roche-Aktie aus.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,99 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie stärker: Positive Phase-III-Studienergebnisse zu Lunsumio

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 3 Jahren gekostet

Roche-Aktie im Minus: Roche stoppt Verabreichung von Elevidys an nicht-gehfähige Patienten - Phase-III-Studie für Prasinezumab