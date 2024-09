Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Mittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 270,20 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 270,20 CHF. Bei 270,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 273,40 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 193.163 Aktien.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF an. 6,66 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 21,21 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,82 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,11 CHF.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,57 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Zuversicht in Zürich: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester

Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Ende des Mittwochshandels freundlich