Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag billiger

28.04.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 261,60 CHF.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 261,60 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 259,80 CHF. Bei 260,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.920 Roche-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 16,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,94 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 282,88 CHF angegeben. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Roche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,16 CHF im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren Roche-Aktie dennoch leichter: Roche wächst weiter und bekräftigt Jahresprognose Roche-Aktie schwächelt: Roche plant Milliardeninvestition in den USA über fünf Jahre

