Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Roche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 285,20 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 285,20 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 285,30 CHF aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 284,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 284,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 37.402 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,40 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 0,77 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,77 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,56 CHF je Roche-Aktie an.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 29.01.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,98 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Börse Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich leichter

SMI aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels in Rot

SPI aktuell: SPI schwächelt zum Ende des Montagshandels