ROCKWOOL A-S Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ROCKWOOL A-S Un äußerte sich am 22.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,72 USD. Im letzten Jahr hatte ROCKWOOL A-S Un einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1,09 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 998,0 Millionen USD umgesetzt.

