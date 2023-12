Roku Aktie News: Roku präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Roku gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Roku-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 93,30 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Roku-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 93,30 USD nach oben. Die Roku-Aktie legte bis auf 93,44 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 91,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.046.031 Roku-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 108,84 USD. Derzeit notiert die Roku-Aktie damit 14,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,26 USD ab. Der derzeitige Kurs der Roku-Aktie liegt somit 143,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2023 hat Roku in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,88 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 912,02 USD umgesetzt, gegenüber 761,37 USD im Vorjahreszeitraum.

Roku wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,033 USD je Roku-Aktie.

