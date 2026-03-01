DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -1,4%Nas22.696 -0,5%Bitcoin61.415 -1,6%Euro1,1580 -0,5%Öl84,35 +2,1%Gold5.086 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Dürr im Fokus
Top News
JETZT LIVE mit Birger Schäfermeier: Strategien machen keine erfolgreichen Trader - Menschen mit System schon JETZT LIVE mit Birger Schäfermeier: Strategien machen keine erfolgreichen Trader - Menschen mit System schon
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Roter Halbmond: 4.000 zivile Gebäude im Iran zerstört

05.03.26 17:22 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den amerikanischen und israelischen Bombardierungen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds mehr als 4.000 zivile Gebäude zerstört worden. Betroffen seien 3.646 Wohngebäude sowie 528 Geschäftseinheiten, berichtete die iranische Halbmondgesellschaft auf Telegram.

Wer­bung

Auch 14 Einrichtungen des Gesundheitswesens seien betroffen, darunter Krankenhäuser sowie Rehabilitationszentren, so die humanitäre Organisation weiter. Drei Kliniken mussten den Angaben zufolge ihren Betrieb infolge der Angriffe einstellen.

Am sechsten Tag des Kriegs meldeten Augenzeugen aus der Hauptstadt Teheran zunächst weniger Raketenangriffe als noch zu Wochenbeginn. Videos in den sozialen Medien zeigten Schäden an Gebäuden in Wohnvierteln in der Metropole, Zuhause für rund 15 Millionen Menschen.

Auch Sportanlagen in Teheran wurden Ziel der israelisch-amerikanischen Raketenangriffe. Unter anderem wurde ein kleines Stadion in der Stadtmitte zerstört. Unbestätigten Berichten zufolge soll darin Militärgerät untergebracht gewesen sein./arb/DP/men