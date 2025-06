ROUNDUP 3: Russischer Angriff auf Kiew tötet mindestens 14 Menschen

(neu: Opferzahl)

KIEW (dpa-AFX) - Für Kiew war es eine Schreckensnacht: Mindestens 14 Tote und mehr als 110 Verletzte wurde nach einem schweren nächtlichen russischen Luftangriff in der ukrainischen Hauptstadt gezählt. Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte auch die anderen Ziele: die Städte Odessa, Saporischschja, Tschernihiw, Kirowohrad, Mykolajiw. Die russische Armee habe etwa 440 Kampfdrohnen und 32 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt, schrieb Selenskyj auf X.

Wer­bung Wer­bung

"Solche Angriffe sind purer Terrorismus. Und die ganze Welt, die USA und Europa müssen endlich als zivilisierte Gesellschaften auf Terroristen reagieren", erklärte der ukrainische Präsident. Kremlchef Wladimir Putin greife an, "weil er es sich leisten kann, den Krieg fortzusetzen".

Moskau spricht von Präzisionsangriff

Das russische Militär sprach von einem "Schlag mit luft-, land- und seegestützten Präzisionswaffen sowie unbemannten Flugapparaten". Als Ziele wurden Rüstungsbetriebe bei Kiew und in Saporischschja genannt. "Das Ziel der Schläge ist erreicht. Alle vorgegebenen Objekte wurden vernichtet", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. In Kiew zeigte Innenminister Ihor Klymenko indes, dass ein Marschflugkörper vom Typ Ch-101 direkt in ein neungeschossiges Hochhaus eingeschlagen sei.

Selenskyjs Treffen mit Trump geplatzt

Die internationale Lage ist derzeit schwierig für die Ukraine, die von Russland seit mehr als drei Jahren mit Krieg überzogen wird. Selenskyj hätte eigentlich heute beim G7-Gipfel in Kanada mit US-Präsident Donald Trump sprechen wollen über weitere Sanktionen gegen Moskau und Waffenkäufe. Allerdings hat Trump das Treffen der wichtigsten demokratischen Industriestaaten schon wieder verlassen.

Wer­bung Wer­bung

Trumps Versuche über mehrere Monate, zu einem Ende des Krieges zu kommen, sind praktisch im Sande verlaufen. Es gibt keine Einigkeit zwischen Europa und den USA über neue Sanktionen. Und alle Aufmerksamkeit der internationalen Politik richtet sich derzeit auf den Konflikt zwischen Israel und der potenziellen Atommacht Iran.

Putin führt den Krieg weiter, während er sich zugleich anschickt, beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg zu zeigen, dass er nicht isoliert ist und Wege findet, Sanktionen zu umgehen. "Es ist falsch, wenn die Mächtigen dieser Welt die Augen davor verschließen", schrieb Selenskyj. Die Angreifer sollten den Schmerz zu spüren bekommen, "nicht die unschuldigen friedlichen Menschen".

Neun Stunden Luftalarm über Kiew

Fast neun Stunden dauerte nachts der Luftalarm in Kiew. Einem Bericht des Portals "The Kyiv Independent" zufolge hörten Reporter Drohnen- und Raketengeräusche und zahlreiche Explosionen in der Stadt. An 27 Orten seien Brände ausgebrochen, teilte Innenminister Klymenko mit. Betroffen seien Wohnhäuser, Bildungseinrichtungen und wichtige Infrastruktureinrichtungen.

Wer­bung Wer­bung

Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete auf Telegram von zahlreichen Bränden. In einem Hochhaus seien mehr als 40 Wohnungen zerstört worden. "Die Suche nach Menschen unter Trümmern geht weiter", teilte der Militärgouverneur der Hauptstadt, Tymur Tkatschenko, mit. Zwischen 4 und 14 Menschen würden noch vermisst. Er berichtete mittags von mindestens 114 Verletzten, von denen 68 im Krankenhaus seien. Auch Stromausfälle wurden gemeldet. Für Mittwoch wurde in Kiew ein Trauertag ausgerufen.

Ein 62-jähriger US-Amerikaner in Kiew sei während des Angriffs gestorben, berichtete Bürgermeister Klitschko. Ärzte hätten bei ihm einen natürlichen Tod festgestellt.

Drohnen auch auf Odessa

Kiew ist üblicherweise besser durch Flugabwehr gesichert als andere Städte des Landes. Trotzdem wird die Hauptstadt immer wieder von schweren Angriffen mit Drohnen oder Raketen getroffen. Auch auf die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurden zahlreiche Drohnen abgefeuert. Die regionale Militärverwaltung berichtete von einer Toten und 13 Verletzten.

Weil Russland die Eigenproduktion von Kampfdrohnen iranischer Bauart stark gesteigert hat, sind nächtliche Angriffe mit mehreren Hundert Fluggeräten keine Seltenheit mehr. In einer Nacht vergangene Woche setzte die russische Armee knapp 500 Kampfdrohnen oder Drohnen-Attrappen ein. Diese sollen die Flugabwehr ablenken und überlasten.

Auch die Ukraine griff in ihrem Abwehrkampf Russland mit Drohnen an. Sieben Flughäfen, darunter vier in Moskau, verzeichneten vorübergehend Einschränkungen im Luftverkehr.

Viele Raketen abgewehrt

Von 440 russischen Kampfdrohnen seien in dieser Nacht 239 abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Weitere 169 Drohnen seien elektronisch ausgeschaltet worden oder verloren gegangen. Auch zwei Hyperschallraketen Kinschal wurden demnach abgewehrt.

Von 16 Marschflugkörpern Ch-101 seien 15 abgeschossen worden sowie alle Marschflugkörper der Typen Ch-59/69. Gegen vier auf dem Schwarzen Meer gestartete Marschflugkörper Kalibr gab es demnach keine Abwehr. "Hauptziel des Angriffs war die Stadt Kiew", hieß es. Die Militärangaben sind nicht im Detail überprüfbar, sie belegen aber das Ausmaß der Luftangriffe./fko/DP/jha