ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hält sich nach Rekordlauf stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage hat sich der DAX am Dienstag stabil gezeigt. Im Fokus stehen an diesem Morgen zahlreiche Quartalsberichte, bevor sich das Interesse am Nachmittag auf die Inflationsdaten aus den USA verlagern dürfte.

Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex um 0,15 Prozent auf 23.603 Zähler zu. Zu Wochenbeginn war er angesichts der Entspannung im Zollkonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China gleich in den ersten Handelsminuten knapp unter 24.000 Punkte geklettert. Keine 100 Punkte hatten mehr gefehlt, um diese psychologisch wichtige Schwelle zu überwinden. Bis Handelsschluss hatte er dann jedoch den Großteil seiner Gewinne wieder eingebüßt.

Entsprechend warnt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets: "Rutscht der Dax wieder unter das Niveau des ehemaligen Allzeithochs von 23.475 Punkten, kann man von einem klassischen Fehlausbruch sprechen. Darüber ist alles noch in bester Ordnung."

Nach den Bestmarken müsse sich zeigen, wie nachhaltig die Kursgewinne seien, kommentierte außerdem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners den jüngsten Dax-Schub. Denn mittlerweile sei dieser nicht mehr günstig bewertet: "Sowohl das historische als auch das für die Zukunft erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegen jeweils 3 Punkte über dem Durchschnittswert der vergangenen 20 Jahre."

Für den EuroStoxx 50, den Leitindex der Eurozone , ging es am Morgen um 0,06 Prozent auf 5.390 Punkte abwärts. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Unternehmen hierzulande, gab zugleich um 0,32 Prozent auf 29.691 Punkte nach.

In dieser Woche steht das Finale der Berichtssaison der Dax-Unternehmen an, wobei an diesem Morgen die Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) berichtete sowie auch die kleinere Hannover Rück und der Agarchemie- und Pharmakonzern Bayer.

Der weltgrößte Rückversicherer konnte dieses Mal nicht mit seinem Zahlenwerk überzeugen, auch wenn die Jahresziele bestätigt wurden. Das Analysehaus Jefferies sprach von im Detail durchwachsenen Zahlen und die Schweizer Großbank UBS monierte die Vertragserneuerungen im April, die die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Margen- und Umsatzentwicklung nicht mildern dürften. Die Aktie büßte am Dax-Ende 4,5 Prozent ein.

Hannover Rück (Hannover Rück) gaben um 3,5 Prozent nach, obwohl Analysten sowohl den Nettogewinn des kleineren Rückversicherers als auch die besser als erwartete Kapitallage lobten.

Bayer (Bayer) sprangen unterdessen an der Dax-Spitze um fast 11 Prozent hoch. Dank des Pharmageschäfts schnitt Bayer im ersten Quartal besser ab als erwartet. Wegen negativer Wechselkurseffekte wurde zwar der Jahresausblick in der Tendenz etwas gesenkt, die um Wechselkurseffekte bereinigten Konzernprognosen für 2025 stehen aber.

Darüber hinaus legten weitere Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe Quartalszahlen vor. Im MDAX zählten Jenoptik oder auch Fraport nach vorgelegten Zahlen zu den Schlusslichtern mit Verlusten zwischen 2,6 und 3,1 Prozent. Der späte Ostertermin und rückläufige Passagierzahlen an Deutschlands größtem Flughafen führten unter dem Strich zu einem Verlust. JENOPTIK verdiente ebenfalls deutlich weniger als erwartet, bestätigte jedoch die Jahresziele.

Im SDAX senkte KWS Saat (KWS SAAT SECo) die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr und begründete dies mit "spürbar geringeren Anbauflächen für Mais und Zuckerrüben in Europa". Die Aktie büßte 1,6 Prozent ein. Für Sixt (Sixt SE St) ging es mit minus 4,0 Prozent noch deutlicher abwärts. Der Autovermieter enttäuschte Händlern zufolge mit seinem Vorsteuerergebnis und der Marge.

Springer Nature (Springer Nature) dagegen steigerte Umsatz und operativen Gewinn im abgelaufenen Jahresviertel und erwartet nun, die obere Hälfte der angestrebten Zielspannen bei diesen Kennziffern zu erreichen. Das Papier des Wissenschaftsverlags sprang um 7,7 Prozent nach oben./ck/jha/