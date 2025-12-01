DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,34 -8,9%Nas23.337 -0,1%Bitcoin73.135 -6,2%Euro1,1620 +0,2%Öl63,09 -0,2%Gold4.238 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter Druck -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, PUMA, Siemens Energy, VW, TKMS im Fokus
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dämpfer zum Dezember-Start - Airbus sacken ab

01.12.25 18:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche am deutschen Aktienmarkt ist der Start in den Dezember misslungen. Der DAX schloss - belastet von einer schwachen Airbus (Airbus SE)-Aktie (Airbus SE) - mit einem Minus von 1,04 Prozent auf 23.589,44 Punkte. Für den MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es zum Wochenbeginn um 1,54 Prozent auf 29.475,82 Zähler abwärts.

Wer­bung

Japans Notenbankchef Kazuo Ueda trübte am Montag die zuletzt etwas aufgehellte Anlegerstimmung. Eine Rede Uedas wurde am Markt so interpretiert, dass die Bank of Japan bei ihrem Treffen im Dezember die Leitzinsen erhöhen könnte.

"Was die deutsche Konjunktur angeht, gibt es ebenfalls keinen Grund, vor dem Jahresende in Optimismus zu verfallen", bemerkte Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Sie verwies dabei auf die stärker als erwartet eingetrübte Stimmung im verarbeitenden Gewerbe im November.

Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 beendete die Sitzung am Montag praktisch unverändert. In London (FTSE 100) ging es moderat nach unten, während die Börse in Zürich (SMI) leicht im Plus tendierte. An der Wall Street sank der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt um rund 0,4 Prozent.

Wer­bung

Für die Airbus-Papiere ging es am Handelsende um 5,9 Prozent nach unten. Zwischenzeitlich hatte der Kursabschlag sogar knapp 11 Prozent betragen. Wegen technischer Probleme in einem Flugkontrollrechner wurde bei rund 6.000 Flugzeugen der A320-Reihe ein Software-Update nötig. Zudem wurde bekannt, dass Airbus an Rumpfteilen neuer Flugzeuge nacharbeiten muss - ebenfalls bei den A320-Jets, die praktisch nur noch in der modernisierten Auflage A320neo gebaut werden. Die Probleme scheinen zwar weitgehend gelöst, doch an der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

Bei den Aktien von Rüstungsherstellern nahmen Anleger weiter Gewinne mit. Rheinmetall, RENK und HENSOLDT verloren zwischen 2,2 und 4,7 Prozent. Die Kurse sind im bisherigen Jahresverlauf trotz der Verluste in den vergangenen Wochen zwischen rund 92 und 162 Prozent gestiegen.

Zu den Verlierern unter den Rüstungstiteln gesellten sich auch die Papiere des Marineschiffbauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) und des Mutterkonzerns thyssenkrupp. ThyssenKrupp verloren 4,4 Prozent und TKMS 5,0 Prozent.

Wer­bung

Ein Ausblick von JPMorgan auf die europäischen Fluggesellschaften im kommenden Jahr sorgte bei den Aktien der Lufthansa für einen Kursgewinn von 1,0 Prozent. Analyst Harry Gowers rechnet bei der Kranich-Linie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sieht Margenpotenzial. Er stufte die Papiere der Frankfurter von "Underweight" auf "Neutral" hoch, die daraufhin den höchsten Stand seit zwei Jahren erklommen.

Die Aktien von Puma (PUMA SE) blieben mit der jüngsten Übernahmefantasie im Rücken gefragt. Vor allem dem chinesischen Konzern Anta Sports wird derzeit ein Kaufinteresse am deutschen Sportartikelhersteller nachgesagt. Die Puma-Anteilsscheine verteuerten sich an der MDax-Spitze um 3,8 Prozent. Im laufenden Jahr beträgt das Kursminus aber immer noch mehr als 50 Prozent./edh/mis

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---