ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rally erlahmt nach Rekordhoch etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch des DAX zum Wochenbeginn ist der Kurs-Rally am Dienstag etwas die Luft ausgegangen. Der deutsche Leitindex schloss 0,31 Prozent höher bei 23.638,56 Punkten. Nicht so stark wie erwartet gestiegene Verbraucherpreise in den USA verliehen leichten Rückenwind. Am Vortag hatte der Dax mit 23.912 Zählern einen Höchststand erreicht. Vom jüngsten Tief von vor fünf Wochen hatte der Index um fast 30 Prozent zugelegt.

Als schwach erachtete Quartalsbilanzen der beiden Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück trübten am Dienstag etwas die Stimmung. Schwergewicht Munich Re büßten als Schlusslicht im Dax 4,6 Prozent ein, knapp dahinter verloren Hannover Rück 4,4 Prozent.

Überzeugen konnte dagegen der Bayer-Konzern (Bayer). Die Leverkusener schnitten zum Jahresauftakt dank des Pharmageschäfts besser ab als erwartet. Auch die Agrarsparte hielt sich überraschend gut. Anleger goutierten dies mit einem Kursaufschlag von 2,8 Prozent. Im frühen Handel hatte die Aktie sogar um 12 Prozent zugelegt.

Auch die Aktien der zweiten Reihe waren in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen und legten am Dienstag eine Pause ein. Der MDAX der 50 mittelgroßen Börsentitel schloss 0,10 Prozent im Minus bei 29.755,94 Punkten.

Unter Druck geriet der Immobiliensektor. Er litt unter dem zuletzt starken Anstieg der Zinsen an den Kapitalmärkten, die das Geschäft mit Immobilien erschweren. Vonovia (Vonovia SE), Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE), LEG (LEG Immobilien) Immobilien und Aroundtown (Aroundtown SA) verloren zwischen 2,7 und 4,2 Prozent.

Aktien von Fraport fielen um 3,8 Prozent. Der späte Ostertermin, höhere Personalkosten und ein gekürztes Flugangebot am Frankfurter Flughafen führten im ersten Quartal unter dem Strich zu roten Zahlen.

Im SDAX der kleineren Titel büßten Sixt (Sixt SE St) 4,4 Prozent ein. Der Verlust vor Steuern des Autovermieters fiel höher aus als erwartet. Aktien des Wissenschaftsverlags Springer Nature stiegen nach optimistischeren Prognosen für 2025 um 6,7 Prozent.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Dienstag 0,4 Prozent im Plus. In New York notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss 0,4 Prozent leichter. Der technologielastige NASDAQ 100 legte dagegen um 1,5 Prozent zu./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---