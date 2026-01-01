DAX25.398 +0,5%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 +2,0%Nas23.757 +0,4%Bitcoin78.810 +0,9%Euro1,1676 +0,4%Öl63,36 +0,5%Gold4.616 +2,4%
ROUNDUP/Aktien New York: Etwas Ernüchterung nach Höhenflug - Trump vs. Powell

12.01.26 17:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.754,1 PKT 82,7 PKT 0,35%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Höhenflug in Rekordnähe haben die US-Aktienmärkte zum Start der neuen Börsenwoche einen moderaten Dämpfer erhalten. Grund dafür ist unter anderem der sich weiter zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell. Zudem schoss sich Trump auf die großen Kreditkartenanbieter ein und drohte ihnen wegen ihrer Zinspraktiken.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,3 Prozent auf 49.379 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 6.960 Punkte, nachdem er am Freitag ein weiteres Rekordhoch markiert hatte. An der Technologiebörse Nasdaq büßte der NASDAQ 100 zum Wochenbeginn 0,2 Prozent auf 25.725 Zähler ein.

Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage. Powell soll im Zusammenhang mit der mehrjährigen Sanierung von Gebäuden der Zentralbank in Washington vor dem Senat Falschaussagen gemacht haben, so der Vorwurf. "Damit ist eine weitere Eskalationsstufe der Bemühungen von US-Präsident Trump erreicht, die Fed nach seinen Wünschen umzugestalten", hieß es am Montag in einem Kommentar der DZ Bank. Trump fordert seit langem mit Nachdruck eine schnellere Senkung des Leitzinses.

Trump hinterließ am Montag aber auch bei anderen Aktien seine Spuren: Die Papiere der Kreditkartenanbieter Visa, MasterCard und American Express büßten zwischen 1,8 und 5,0 Prozent ein. Der US-Präsident fordert eine einjährige Obergrenze für Kreditkartenzinsen. Laut dem Analysten Matt Britzman von Hargreaves Lansdown würde dies die grundlegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Branche auf den Kopf stellen.

Von der Angelegenheit in Mitleidenschaft gezogen wurden auch Papiere aus der Bankenbranche, in der die Anleger auch gespannt auf die in dieser Woche beginnende Berichtssaison warten. Titel der US-Bank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), die am Dienstag den Zahlenreigen eröffnet, fielen um 2,1 Prozent, jene der Citigroup um 3,6 Prozent.

Positiv fielen dagegen die Aktien von Walmart auf, die an der Dow-Spitze um 2,3 Prozent zulegten. Die Aktie des Handelskonzerns steigt demnächst auch in den technologiewertelastigen Leitindex Nasdaq 100 auf. Außerdem kooperiert der Konzern mit dem Google (Alphabet C (ex Google))-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)), um KI-gestütztes Einkaufen anzubieten.

Die Alphabet-Titel stiegen am Montag kurzzeitig deutlich und knackten beim Börsenwert erstmals die Marke von 4 Billionen US-Dollar. Auslöser war ein Medienbericht, wonach Apple die Gemini-KI von Google für seine Sprachassistentin Siri ausgewählt haben soll. So schnell, wie die Alphabet-Papiere stiegen, sackten sie auch wieder ab und notierten zuletzt 0,4 Prozent im Minus.

Verluste von 1,3 Prozent verzeichneten die Anteilsscheine des Krankenversicherers UnitedHealth. Laut dem "Wall Street Journal" kritisierte ein Senatsausschuss die Geschäftspraktiken des Unternehmens mit Blick auf den Umgang mit der öffentlichen Krankenversicherung Medicare.

Einen Kurssprung um gut 11 Prozent gab es beim Nebenwert Ani Pharmaceuticals (Biosante Pharmaceuticals), der laut dem Barclays-Analysten Glen Santangelo einen "beeindruckenden Ausblick" ablieferte./edh/nas

