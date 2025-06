ROUNDUP/Aktien New York: Knappes Plus - Gelassenheit trotz Zoll-Unruhen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag knappe Kursgewinne erzielt. Die jüngst wieder aufflackernden, internationalen Handelsstreitigkeiten wegen der amerikanischen Zollpolitik scheinen die Anleger weiterhin kaum zu ängstigen.

Über eine Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,07 Prozent auf 42.336,89 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,21 Prozent auf 5.948,41 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,43 Prozent auf 21.583,67 Punkte. Damit knüpften die wichtigsten New Yorker Aktienindizes an ihre Vortagsentwicklung an, als sie die anfänglichen Verluste abgeschüttelt hatten.

Zu Wochenbeginn hieß es nach gegenseitigen Beschuldigungen der USA und China aus dem Weißen Haus, dass die Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping noch in der laufenden Woche miteinander telefonieren könnten. Dazu äußerte sich US-Handelsminister Howard Lutnick am Dienstag positiv zu Gesprächen mit Indien. Mit der Europäischen Union soll es am Mittwoch neue Gespräche geben.

"Die jüngsten Nachrichten deuten darauf hin, dass die Trump-Regierung weiterhin bestrebt ist, Vereinbarungen zu erzielen, um eine Rezession in den USA zu verhindern", schrieben am Dienstag die Experten der UBS. Kurzfristig bestehe aber das Risiko, dass sich die Hoffnung auf schnelle Ergebnisse dennoch nicht erfülle.

Daten der US-Industrie für den April belegten einen überraschend deutlichen Rückgang des Auftragseingangs. Einen großen Kurseinfluss hatten sie aber ebenso wenig wie Daten vom Arbeitsmarkt.

Unternehmensseitig stand Moonlake Immunotherapeutics mit einer Übernahmeofferte im Fokus. Das Schweizer Biotech-Unternehmen lehnte die von US-Pharmariesen Merck & Co (Merck) gebotenen, mehr als 3 Milliarden US-Dollar zwar ab, wie die "Finacial Times" berichtete. Der Zeitung zufolge könnten die Verhandlungen aber wieder aufgenommen werden. Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Moonlake (MoonLake Immunotherapeutics) sprangen um fast 18 Prozent hoch. Merck & Co legten um 0,5 Prozent zu.

Bei Dollar General konnten sich die Anteilseigner über einen Kursanstieg von 12,6 Prozent freuen. Die Discounterkette legte starke Quartalsresultate vor, die laut Jefferies-Analyst Corey Tarlowe auf allen Ebenen die Erwartungen übertrafen. In der Folge wurde das diesjährige Umsatzziel etwas angehoben. Anleger sehen darin ein Indiz, dass das Unternehmen mit Zöllen umgehen kann.

Mit plus einem Prozent etwas gefragt waren die Aktien von Constellation Energy (Constellation Energy Group). Der Energieversorger punktete mit der Ankündigung, Strom an den Social-Media-Riesen Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) zu liefern. Wie es hieß, könnte dieser Deal den Bau eines neuen Kernkraft-Reaktors am Standort im Bundesstaat Illinois ankurbeln, da die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) den Strombedarf in die Höhe treibt.

Ein weiterer Profiteur des Mega-Themas KI war Broadcom. Der Halbleiterhersteller hat mit der Auslieferung einer neuen Version seiner Switch-Chips für Rechenzentren begonnen. Damit will er eine größere Rolle auf dem boomenden KI-Markt spielen. Die zuletzt 3 Prozent festeren Papiere erreichten ein Rekordhoch. Von der Nachricht profitierte auch der Branchenkollege und KI-Gigant NVIDIA mit einem Kursplus von 2,8 Prozent.

Um 14,3 Prozent bergauf ging es für die Anteile von Ferguson Enterprises. Der auf Klempnerei- und Heizungsbaubedarf spezialisierte Händler habe solide Zahlen vorgelegt und daraufhin den diesjährigen Ausblick angehoben, schrieb John Lovallo von der Schweizer Großbank UBS.

Analystenlob gab es auch für die Online-Fotoplattform Pinterest, deren Aktien von der US-Bank JPMorgan auf "Overweight" hochgestuft wurden. Sie honorierten das mit Kursgewinnen von 4 Prozent. Pinterest habe mit den 2023 im Rahmen eines Investorentags gesetzten Prioritäten gute Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Doug Anmuth./gl/men