ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinsaussichten ernüchtern Investoren etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine womöglich schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen in den USA ist den Anlegern am Mittwoch etwas auf den Magen geschlagen. Allerdings hielten sich die Verluste am Ende in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,38 Prozent und schloss mit 44.461,28 Punkten.

Die US-Notenbank Fed ließ wie von den meisten Marktexperten erwartet die Leitzinsen unverändert. Aber auch mit Blick nach vorn seien keine raschen Zinssenkungen zu erwarten, schrieb Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. "Bleiben die kommenden Arbeitsmarktberichte solide und kommen die Inflationsraten nicht zurück, wird es zu keiner Zinssenkung im September kommen". Darauf aber hatten einige Anleger gesetzt - nicht zuletzt, weil US-Präsident Trump auf eine deutliche Lockerung der Geldpolitik drängt.

Der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) gab um 0,12 Prozent auf 6.362,90 Punkte nach. Der von Technologie-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 ging mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 23.345,41 Zähler aus dem Handel.

"Die Fed-Tür für Zinssenkungen bleibt zu", urteilte auch Ökonom Michael Heise von HQ Trust. Er verwies auf eine robuste Konjunktur in den USA und eine weiterhin große Unsicherheit über die Auswirkungen der US-Importzölle. Die Inflation dürfte im weiteren Jahresverlauf leicht steigen. "Das spricht gegen Zinssenkungen".

Die Papiere von Harley-Davidson schnellten um über 13 Prozent nach oben und zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Jahresanfang. Der Motorradhersteller geht eine strategische Partnerschaft mit den Finanzinvestoren KKR und Pimco ein.

Aktien von GE Healthcare (GE HealthCare Technologies) büßten trotz höherer Zielvorgaben für den Gewinn und die Profitabilität im laufenden Jahr 7,8 Prozent ein. Der Hersteller von Medizintechnik rechnet mit einem schwierigen Marktumfeld in China im zweiten Halbjahr.

Die Anteilscheine von Starbucks gaben nach anfänglichen Gewinnen leicht nach. Umsatz und Profit der Kaffeehaus-Kette gingen zuletzt stärker zurück als erwartet.

Der Gesundheitsdienstleister Humana rechnet in diesem Geschäftsjahr mit einem besseren Ergebnis. Andere Unternehmen der Branche hatten mit ihren Prognosen dagegen zuletzt enttäuscht. Humana-Aktien gewannen 12,4 Prozent.

Enttäuschende Prognosen von adidas belasteten auch den Kurs des Kontrahenten Nike, der Kurs fiel um 2,1 Prozent.

Der Tabakkonzern Altria hat sich mit Blick auf den Gewinn in diesem Jahr etwas zuversichtlicher geäußert. Das verhalf dem Kurs zu einem Aufschlag von 3,6 Prozent./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---