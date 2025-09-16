DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.999 -0,4%Euro1,1762 +0,3%Öl67,49 +0,9%Gold3.681 +1,0%
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen halten Rekordjagd am Laufen

15.09.25 22:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.348,8 PKT 207,7 PKT 0,94%
NEW YORK (dpa-AFX) - Angetrieben von Kurssprüngen bei den Schwergewichten Tesla und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) haben die US-Börsen am Montag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Bei den Anlegern steht in dieser Woche die erwartete Lockerung der US-Geldpolitik im Fokus. Angesichts jüngster Signale einer Abschwächung des Arbeitsmarktes wird damit gerechnet, dass die Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte reduzieren wird. Der Markt erhofft sich zudem Hinweise auf weitere Zinssenkungen.

Das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 gewann zum Wochenbeginn 0,47 Prozent auf 6.615,28 Punkte. Unter den Tech-Werten ging es für den NASDAQ 100 um 0,84 Prozent auf 24.293,78 Punkte nach oben, und der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) stieg um 0,94 Prozent auf 22.348,75 Punkte. Alle drei Indizes hatten im Handelsverlauf Rekordhochs erreicht.

Der Dow Jones Industrial hingegen ist noch etwas von einem Höchststand entfernt. Am Ende legte der Leitindex um 0,11 Prozent auf 45.883,45 Punkte zu.

Laut Chris Larkin von dem zur Bank Morgan Stanley gehörenden Online-Broker E-Trade dürfte sich die Diskussion nun darauf konzentrieren, wie aggressiv die Fed vorgehen wird. Die Notenbank werde vielleicht alle Anleger daran erinnern, dass sie sich derzeit zwar auf die Beschäftigung konzentriert, aber die andere Hälfte ihres Mandats, nämlich die Preisstabilität, nicht vergessen hat. In den USA hat sich die Inflation im August auf 2,9 Prozent verstärkt.

Unter den besten Werten im Nasdaq 100 zogen die Aktien von Tesla um 3,6 Prozent auf gut 410 Dollar an und setzten damit ihre jüngste Erholung fort. Anfang April hatten die Anteile gerade mal rund 220 Dollar gekostet. Wie der Mitgründer und Chef des Elektroauto-Herstellers, Elon Musk, am 12. September der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC mitteilte, hat er Tesla-Aktien im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar gekauft.

An der Börse wurde der Zukauf als Demonstration von Zuversicht für die Zukunft von Tesla gesehen. Musk beharrt darauf, dass Robotaxis und humanoide Roboter für Tesla mit der Zeit eine viel größere Rolle spielen werden als der Verkauf von Autos.

Alphabet setzten ihre Rekordjagd fort und stiegen am Ende um 4,5 Prozent auf fast 252 Dollar. Im frühen Handel konnte die Google-Mutter erstmals in puncto Marktkapitalisierung die Marke von drei Billionen Dollar knacken. Auslöser dafür war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von 225 auf 280 Dollar erhöht hatte.

Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Produktentwicklungszyklus, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft abzuzeichnen beginne.

Die Anteilsscheine von NVIDIA bewegten sich letztlich kaum vom Fleck und hinkten damit dem freundlichen Gesamtmarkt hinterher. China hat eine vorläufige kartellrechtliche Untersuchung gegen den Halbleiterkonzern angekündigt. Die staatliche Wettbewerbsaufsicht SAMR teilte mit, eine Vorprüfung des weltweit führenden KI-Chipanbieters habe Verstöße gegen Chinas Anti-Monopol-Gesetz ergeben. Der Befund steht im Zusammenhang mit Nvidias 2020 vollzogener Übernahme des israelischen Tech-Unternehmens Mellanox, die damals nur unter Auflagen genehmigt worden war.

Die Aktien des Halbleiterherstellers Texas Instruments verloren 2,4 Prozent. Zuvor hatte China zwei Untersuchungen gegen den US-Chipsektor eingeleitet, während die Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern in Madrid weitergehen./la/men

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

