ROUNDUP: Brenntag wird bei Gewinnprognose skeptischer - Aktie unter Druck

Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen

Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Brenntag SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Abschläge

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Brenntag-Aktie fester: Gefahrstoffzentrum Kaiserslautern geht an Brenntag

Aktien von BASF, Symrise und Co. steigen: Oddo-Studie sieht Spielraum bei Chemiewerten

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag tiefer

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag auf rotem Terrain

Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Brenntag SE

Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

SPI-Papier DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DKSH von vor 10 Jahren bedeutet

Schwacher Handel: SPI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer

Schwacher Handel in Zürich: SPI notiert im Minus

Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Ende des Mittwochshandels schwächer

SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor 3 Jahren bedeutet

Hawkins Expands Water Treatment Reach With PhillTech Acquisition

SPI-Wert DKSH-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in DKSH von vor 5 Jahren gerechnet?

Heute im Fokus

secunet-Umsatz steigt deutlich an. Clara rudert zurück - Quantencomputing-Fantasie geplatzt. Neues Produktionszentrum treibt DroneShield-Aktie auf Rekordhoch. Credit Agricole will Anteil an Banco BPM auf über 20 Prozent erhöhen. Bayer erhält US-Zulassung für Kerendia gegen bestimmte Herzerkrankung. thyssenkrupp Steel läutet tiefgreifenden Umbau ein - mit kräftigen Lohneinbussen für Stahlarbeiter. Drägerwerk-Gewinn bricht ein.