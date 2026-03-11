DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin61.002 +1,3%Euro1,1550 ±-0,0%Öl91,98 +0,6%Gold5.152 -0,1%
ROUNDUP: Hisbollah feuert Dutzende Raketen auf Nordisrael

11.03.26 23:23 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die libanesische Hisbollah-Miliz hat am Abend israelischen Armeeangaben zufolge Dutzende Raketen auf Nordisrael gefeuert. Das Militär meldete Einschläge. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, eine Frau sowie ein Mann seien leicht verletzt worden. Der israelische Sender Channel 12 sowie die "Times of Israel" berichteten, die Hisbollah habe rund 150 Raketen abgefeuert.

Die "Times of Israel" sprach vom "größten Hisbollah-Angriff auf Israel" seit Anfang des Monats, als die Miliz als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei nach einer langen Kampfpause wieder Raketenangriffe auf Israel begann. Die Hisbollah reklamierte am Abend mehrere Attacken auf Israel für sich. Im Norden des Landes heulten über Stunden immer wieder die Warnsirenen.

Der US-Sender CNN hatte zuvor unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute israelische Quellen berichtet, dass sich Israel auf eine Ausweitung der Angriffe aus dem Iran und der Hisbollah in der Nacht vorbereite. Auch der israelische Sender Channel 12 meldete, der Raketenbeschuss aus dem Iran und von der Hisbollah werde in der Nacht heftiger ausfallen.

Israels Armee meldete am Abend zugleich, sie habe eine neue "großangelegte Angriffswelle" auf Ziele der Hisbollah in den Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut begonnen. Das Militär hatte zuvor Anwohner dort zur Flucht aufgefordert./cir/DP/zb