ROUNDUP: Iran greift Israel erneut mit Raketen an

02.03.26 08:53 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben am Morgen erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Die Verteidigungssysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren, teilte die israelische Armee mit. Unter anderem in Tel Aviv gab es Raketenalarm. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Anweisungen des Heimatschutzes zu folgen.

Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten den Angriff. Es sei die zehnte Raketenwelle seit Kriegsbeginn, hieß es in einer Mitteilung. Fortschrittliche Raketen des Typs Chorramschahr 4 hätten "gewaltige Tore des Feuers" über Israel geöffnet. "Wir empfehlen den Bewohnern der besetzten Gebiete (Israel), sich von der Umgebung militärischer Stützpunkte, Sicherheits- und Regierungszentren fernzuhalten", warnten die Revolutionsgarden.

Der Iran greift nach der Tötung des obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei bei einem israelischen Luftangriff am Samstag den Erzfeind immer wieder mit Raketen an.

Israels Luftwaffe hatte in der Nacht nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle gegen Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran begonnen. Auch das mit Israel verbündete US-Militär will seine Angriffe im Iran weiter fortsetzen./ln/DP/stw