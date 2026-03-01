DAX23.739 -3,7%Est505.779 -3,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 -2,3%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.203 -1,1%Euro1,1598 -0,8%Öl84,50 +8,2%Gold5.187 -2,6%
ROUNDUP: Israel schickt weitere Soldaten in den Südlibanon

03.03.26 13:07 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge weitere Bodentruppen in den Südlibanon geschickt. "Ich möchte betonen, dass es sich hierbei nicht um ein Manöver, eine Bodenoffensive oder Ähnliches handelt. Es ist eine taktische Maßnahme, um Angriffe der Hisbollah zu verhindern", sagte Militärsprecher Nadav Schoschani. "Es besteht die reale Möglichkeit, dass sie ihre Einsätze gegen uns ausweiten." Wie viele Soldaten Israel im Nachbarland in der Nähe zur israelischen Grenze positioniert hat, wollte der Sprecher nicht sagen.

Israels Armee war bislang an fünf Posten im Südlibanon stationiert. Nun sind sie den Angaben nach an weiteren Punkten in der Nähe der israelischen Grenze. "Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und ich haben die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) ermächtigt, weitere strategische Positionen im Libanon einzunehmen und zu sichern, um Angriffe auf israelische Grenzgemeinden zu verhindern", teilte Israels Verteidigungsminister Israel Katz mit.

Kreise: Libanesische Armee sieht von Grenzstellungen ab

Schoschani betonte, es handele sich um Aussichtspunkte, von denen aus israelische Ortschaften überblickt werden könnten. Die Hisbollah könnte von dort aus Wohngebiete direkt beschießen oder gar in diese eindringen, warnte der Militärsprecher. "Und deshalb stationieren wir unsere Truppen dort, um sicherzustellen, dass sie dazu keine Möglichkeit haben."

Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, das israelische Militär sei 100 bis 300 Meter tief in die Gegenden um Kfar Kila und Qausa eingedrungen. Die libanesische Armee hat den Informationen zufolge unterdessen Personal von Stellungen nahe der Grenze aufgrund der sich zuspitzenden Lage abgezogen./cir/DP/stk