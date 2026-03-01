DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -7,8%Nas22.506 -1,1%Bitcoin58.756 -3,8%Euro1,1608 ±-0,0%Öl92,71 +10,0%Gold5.163 +1,5%
ROUNDUP/Libanon: Bereits mehr als 200 Tote nach Angriffen Israels

06.03.26 19:24 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Im Zuge der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz sind im Libanon nach Behördenangaben bereits 217 Menschen getötet worden. 798 Menschen wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Beirut mitteilte.

Die Hisbollah hatte am Montag in Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei begonnen, Raketen auf Ziele in Israel zu feuern. Das israelische Militär reagiert seitdem mit erneut umfangreichen Luftangriffen in mehreren Teilen des Landes. Zehntausende Menschen wurden zur Flucht aufgerufen.

Ministerpräsident: Bevölkerung zahlt den Preis

Libanons Ministerpräsident Nauaf Salam rief die internationale Gemeinschaft unterdessen zu koordinierter diplomatischer Hilfe und humanitärer Unterstützung auf. "Die gegenwärtige Spirale der Gewalt hat sich als katastrophal für den Libanon erwiesen und für alle Libanesen, unabhängig von ihrer konfessionellen Zugehörigkeit", sagte Salam. Ein bedeutender Teil der Bevölkerung zahle den höchsten Preis, doch der gesamte Libanon sei das Opfer.

Vorstadt wie Geisterstadt

Die Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut ähneln Augenzeugenaussagen nach den umfangreichen Fluchtaufrufen und regelmäßigen Luftangriffen Israels einer Geisterstadt.

Das Gebiet sei wie ausgestorben, sagte ein Anwohner am Rande der Vorstadt. Israel wolle das Gebiet dem Erdboden gleichmachen, sagte er. "Und die Hisbollah will das auch so", sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Ein dpa-Fotograf berichtete am Nachmittag, dass fast alle 15 Minuten in der Gegend ein Angriff zu hören sei. Über den Dächern steigt demnach immer wieder Rauch auf. Viele Solarpanels auf den Dächern seien mit dichten weißen Staub bedeckt. Sie sähen so aus, als würde es schneien./arj/DP/jha