DAX25.100 +0,5%Est506.161 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +5,0%Nas22.864 +1,0%Bitcoin56.077 +3,1%Euro1,1783 +0,1%Öl71,42 +0,3%Gold5.189 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, Quantum eMotion, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Vertiv Holdings (VRT): Auftrags-Explosion um 252 % festigt die Marktführerschaft bei KI-Kühlung! Pivotal-Point Nachverfolgung Vertiv Holdings (VRT): Auftrags-Explosion um 252 % festigt die Marktführerschaft bei KI-Kühlung!
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Merz wirbt in China für Regierungskonsultationen

25.02.26 13:14 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Antrittsbesuch in China für mehr Austausch mit Deutschland geworben. "Ich weiß, dass meine Vorgänger ganz regelmäßig in China gewesen sind", sagte Merz bei einem Treffen mit Staatschef Xi Jinping. Er wolle an diese Tradition anknüpfen. "Wir sollten auch die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen wieder aufnehmen, die durch den Regierungswechsel in Berlin und durch die Pandemie unterbrochen worden sind."

Wer­bung

Xi sagte laut Übersetzung, er habe mitbekommen, dass Merz großen Wert auf die Beziehungen zu China lege. Die neue Bundesregierung betreibe unter Merz' Führung eine sachorientierte China-Politik, sagte Xi demnach.

Xi: In unübersichtlicher Welt zusammenarbeiten

Laut chinesischen Angaben betonte Xi, die internationale Lage erlebe derzeit die tiefgreifendsten Veränderungen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In einer zunehmend unübersichtlichen Welt sollten die Staaten zusammenstehen und ihr Schicksal teilen. Xi warb für mehr Zusammenarbeit in Bereichen wie Technologie, Innovation und künstlicher Intelligenz sowie für stabile Industrie- und Lieferketten.

Zudem sollten China und Deutschland die zentrale Rolle der Vereinten Nationen stärken und Multilateralismus, internationales Recht und freien Handel verteidigen. China unterstütze darüber hinaus ein eigenständiges und starkes Europa und hoffe auf eine weitere Vertiefung der Beziehungen zwischen China und der EU.

Wer­bung

Zuvor Treffen mit Ministerpräsident Li

Merz hatte zuvor Ministerpräsident Li Qiang in der Großen Halle des Volkes getroffen. Die chinesisch-deutschen Regierungskonsultationen fanden zuletzt 2023 in Berlin statt. Das Treffen gibt es seit 2011. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sei das Ziel der Gespräche, die Kooperationen beider Seiten zu vertiefen./jon/DP/stk