ROUNDUP: Moskau greift mit Drohnen an - Tote und Verletzte in Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Angriffen aus der Luft überzogen. In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde nach Angaben des Militärgouverneurs Oleh Kiper ein Mann getötet und zivile Infrastruktur beschädigt. Auch in der Region Cherson im Süden des Landes kam ein 35-Jähriger bei einem Drohnenangriff ums Leben, wie Militärgouverneur Olexander Prokudin dort mitteilte. Der Mann sei bei einem Angriff auf einen Traktor bei der Stadt Beryslaw tödlich verletzt worden.

In der nordostukrainischen Stadt Charkiw wurden Bürgermeister Ihor Terechow zufolge 27 Menschen bei den nächtlichen Drohnenattacken verletzt, darunter drei Kinder. Die Angriffe trafen demnach Wohnhäuser in zwei Stadtteilen. Bei einem erneuten Angriff wurden Terechow zufolge weitere 16 Menschen verletzt. Innerhalb von zehn Minuten hätten sechs Schahed-Drohnen die Stadt attackiert, schrieb er bei Telegram.

Das Heer teilte bei Facebook mit, dass in Charkiw das Gebäude eines Rekrutierungszentrums getroffen worden sei. Auch in Saporischschja sei eine Drohne in der Nähe eines Rekrutierungszentrums herabgestürzt. Dort wurde vorläufigen Angaben nach ein Soldat verletzt. Militärgouverneur Iwan Fedorow schrieb bei Telegram von 17 Verletzten.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland in der Nacht 101 Drohnen und Drohnenattrappen ein. Davon seien 58 abgeschossen und 17 mit elektronischen Mitteln zu Boden gebracht worden. Außerdem habe Moskau vier umfunktionierte Flugabwehrraketen vom Typ S-300/400 abgefeuert.

Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, 93 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten und der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgeschossen zu haben.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch immer wieder Ziele in Russland an. Am Vortag wurden dem Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, zufolge zwei Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet. Die Opfer und Schäden stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine./ksr/DP/stk