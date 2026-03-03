ROUNDUP/Rubio: USA haben Iran nicht wegen Israel angegriffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben den Iran nach den Worten von Außenminister Marco Rubio zum Schutz eigener Sicherheitsinteressen angegriffen - und nicht wegen des Agierens von Israel. Es sei nicht mehr darum gegangen, ob die USA den Iran angreifen, sondern nur noch um den Zeitpunkt, sagte er in Washington. "So oder so musste es passieren." Das habe er bereits am Montag gesagt, seine Aussage sei aber nicht korrekt wiedergegeben worden.

Rubio rückte Israels Angriffspläne in den Fokus

Rubio und der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hatten zuvor das Vorgehen Israels in den Fokus gerückt. "Israel war entschlossen, hier zu seiner eigenen Verteidigung zu handeln, mit oder ohne amerikanische Unterstützung", sagte Johnson.

Rubio hatte gesagt, die USA hätten Kenntnis davon gehabt, dass Israel angreifen würde. "Wir wussten, dass dies einen Angriff auf die amerikanischen Streitkräfte auslösen würde", führte er aus. Die USA seien deshalb zu dem Schluss gekommen, dass sie mehr Verletzte und Tote hinnehmen müssten, wenn sie unter diesen Umständen nicht "präventiv" gegen den Iran vorgegangen wären.

Nun betonte Rubio, die Entscheidung zum Krieg habe allein Präsident Donald Trump getroffen. "Seine Entscheidung lautete, dass es dem Iran nicht gestattet sein würde, sich hinter seinem Programm für ballistische Raketen zu verstecken." Zudem dürfe der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen.

Senator: Rubio hat aus Versehen die Wahrheit gesagt

Rubio äußerte sich, bevor er und weitere Vertreter der US-Regierung den Kongress über den Krieg mit dem Iran informierten. Mehrere Demokraten zeigten sich danach besorgt. "Ich bin nach diesem Briefing mehr denn je voller Furcht, dass wir Bodentruppen einsetzen könnten", sagte der demokratische Senator Richard Blumenthal. Der parteilose Senator Angus King bezeichnete Rubios Aussagen als "atemberaubend", wie mehrere Medien berichteten. King sagte demnach, Rubio habe in seiner früheren Aussage zur Rolle Israels "unabsichtlich die Wahrheit gesagt"./jcf/DP/zb