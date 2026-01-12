DAX24.860 ±0,0%Est506.010 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1863 -0,1%Öl67,64 +0,1%Gold4.982 +1,2%
ROUNDUP: Sicherheitsvorfall: Keine Abflüge mehr in Köln/Bonn

13.02.26 09:06 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls ist der Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn derzeit weitgehend eingestellt. Abflüge seien nicht mehr möglich, weil der Sicherheitsbereich gesperrt sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. "Es besteht akut keine Gefahr für Leib und Leben von Menschen, es ist eine vorsorgliche Maßnahme, die wir als Polizei treffen", sagte er.

Um 6.37 Uhr seien die Luftsicherheits-Kontrollstelle geschlossen und der Sicherheitsbereich des Terminals 1 und 2 durch die Bundespolizei geräumt worden. "Das ist eine vorsorgliche Maßnahme", sagte der Sprecher. "Die Maßnahmen dauern aktuell noch an, und wir können auch derzeit noch nicht sagen, wann sie abgeschlossen sind."

Zu dem Sicherheitsvorfall selbst könne man derzeit noch keine konkreten Angaben machen, "weil wir selbst auch noch in der Aufklärung sind und da nur gesicherte Aussagen machen wollen", so der Sprecher.

Was ist über den Flugbetrieb bekannt?

Der Flugbetrieb sei insofern eingestellt, als dass aktuell keine abreisenden Passagiere mehr im Sicherheitsbereich abgefertigt werden könnten. Personen- und Handgepäckkontrolle sei nicht möglich. "Somit können wir keine abreisenden Gäste derzeit in den Sicherheitsbereich lassen." Ankommende Maschinen seien nicht betroffen, die Reisenden könnten das Flughafengebäude ohne weiteres verlassen.

Der Sprecher bestätigte, dass am Vortag neue Sicherheitstechnik eingeführt worden sei. "Ob jetzt diese neue Technik ursächlich dafür ist, das ist derzeit alles noch im Bereich der Aufklärung." Wie lange die Prüfung andauern werde, sei derzeit noch nicht abzusehen. "Die Maßnahmen sind umfänglicher und dauern auch noch an." Der WDR hatte über die Einstellung des Betriebs auf dem Flughafen berichtet./cd/DP/jha