ROUNDUP: Tote und Verletzte in Südrussland nach ukrainischem Beschuss

ROSTOW/KRASNODAR (dpa-AFX) - Bei einem massiven ukrainischen Drohnenangriff auf den Süden Russlands und die von Moskau annektierte Halbinsel Krim sind mindestens drei Menschen getötet worden. Die Opfer stammten aus der Großstadt Taganrog, teilte der Gouverneur der Region Rostow am Don, Juri Sljussar, bei Telegram mit. Überdies seien zehn Menschen verletzt worden.

Schäden habe es in vier Mehr- und zwölf Einfamilienhäusern, einer Lackiererei, einem Lager und mehreren sozialen Objekten gegeben, schrieb er. Dem Internetportal "Astra" zufolge brachen Brände in der Nähe einer Flugzeugfabrik mit Rollbahn aus.

Sechs Verletzte gab es offiziellen Angaben nach auch im russischen Gebiet Krasnodar. Die Region sei einem der längsten und massivsten Drohnenangriffe ausgesetzt gewesen, schrieb Gouverneur Wenjamin Kondratjew. Vor allem die Hafenstadt Noworossijsk, Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, wurde demnach schwer getroffen. Allein hier gab es vier Verletzte und mehrere Einschläge in Wohnhäuser.

Kiew bestätigt Angriffe

Der Kiewer Generalstab bestätigte Angriffe mit Drohnen und Marschflugkörpern auf Taganrog, Noworossijsk und Krasnodar. In Taganrog sollen die Ziele der Mitteilung zufolge ein Flugzeugreparaturbetrieb und eine Drohnenfabrik gewesen sein. Der Mitteilung nach wurde "wahrscheinlich" ein Flugzeug getroffen. "Astra" berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, dass ein Flugzeug gebrannt haben soll.

In Noworossijsk war das Ziel laut Generalstab ein Ölterminal, das Kiews Militär schon in der Vergangenheit attackiert hatte. In Krasnodar hatten die ukrainischen Streitkräfte demnach eine Ölraffinerie im Visier. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht prüfen.

Rund 250 Drohnen im Einsatz

Nach Angaben des russischen Militärs war es einer der schwersten ukrainischen Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn. Das Verteidigungsministerium in Moskau macht zwar traditionell keine Angaben zu Schäden, berichtete aber über die Abwehr von insgesamt 249 Drohnen.

Parallel dazu hat auch Russland die Ukraine beschossen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew seien mindestens sieben Menschen getötet worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Weitere mindestens 20 Menschen wurden demnach verletzt. Russland setzte neben Drohnen auch ballistische Raketen und Marschflugkörper ein./bal/DP/stw