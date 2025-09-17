DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.807 -0,2%Nas22.351 ±0,0%Bitcoin98.079 ±-0,0%Euro1,1863 +0,8%Öl68,53 +1,6%Gold3.690 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen tiefer -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

ROUNDUP: Wadephul an USA: Pressefreiheit nicht beeinträchtigen

16.09.25 20:35 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul fordert die US-Regierung angesichts von Drohungen gegen den ZDF-Journalisten Elmar Theveßen auf, die Pressefreiheit für ausländische Journalisten zu garantieren. "Ich kann nur meiner Hoffnung und Erwartung Ausdruck verleihen, dass die freie Presseberichterstattung in den Vereinigten Staaten von Amerika für deutsche Journalistinnen und Journalisten nicht beeinträchtigt wird", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seiner schwedischen Amtskollegin Maria Malmer Stenergard in Berlin auf die Frage einer Journalistin.

Wer­bung

Wadephul war zur Ankündigung von US-Präsident Donald Trump gefragt worden, gegen die "New York Times" wegen Verleumdung mit einer Milliarden-Klage vorzugehen, sowie zur Drohung des Ex-US-Botschafters Richard Grenell, Theveßen das US-Visum zu entziehen. Grenell hatte den Leiter des ZDF-Studios in Washington unter anderem als linksradikal bezeichnet.

"Erhebliche Beeinträchtigung der Pressefreiheit nicht akzeptabel"

Wadephul sagte, die Bundesregierung setze sich weltweit dafür ein, dass Journalisten frei arbeiten könnten. Dies sei Teil der Pressefreiheit, die in Deutschland grundgesetzlich garantiert sei.

"Das beinhaltet natürlich auch, dass wir für freie Arbeitsmöglichkeiten aller deutschen Journalistinnen und Journalisten in den Vereinigten Staaten von Amerika uns einsetzen", ergänzte er und fügte hinzu: "Es ist klar: Die derzeitigen Pläne würden eine erhebliche Beeinträchtigung der Presseberichterstattung beinhalten und das ist für uns nicht akzeptabel." Die Bundesregierung warte nun ab, "welche tatsächlichen Maßnahmen getroffen werden".

Wer­bung

Auch die Hanns-Joachim-Friedrichs-Stiftung, die sich der Förderung unabhängiger journalistischer Arbeit verschrieben hat, kritisierte die Drohungen. Die Stiftung fordere ein uneingeschränktes Bekenntnis der US-Regierung zur Berichterstattungsfreiheit, einschließlich des Rechts auf Aufenthalt in den USA für Vertreter internationaler Medien, hieß es in einem Statement./bk/DP/nas