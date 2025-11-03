DAX24.125 +0,7%Est505.675 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.832 +0,5%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.019 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

ROUNDUP: Wadephul telefoniert nach Reiseverschiebung mit chinesischem Kollegen

03.11.25 15:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat zehn Tage nach der kurzfristigen Verschiebung seiner China-Reise wie angekündigt mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi telefoniert. "In dem sehr guten und konstruktiven Gespräch wurden aktuelle außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitische Fragen von beiderseitigem Interesse besprochen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Man sei sich einig gewesen, dass eine stabile deutsche-chinesische Beziehung für beide Länder von großem Interesse sei.

Wer­bung

China habe die Einladung an Kanzler Friedrich Merz (CDU) wiederholt und auch eine Einladung an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen, sagte der Sprecher. Die beiden Außenminister hätten betont, "dass sie den sehr guten und konstruktiven Austausch, den sie im Juli beim strategischen Dialog begonnen hatten, gerne fortsetzen wollten". Man habe vereinbart, dazu im engen Austausch zu bleiben und sei sich einig gewesen, dass der verschobene Besuch des deutschen Außenministers in China bald nachgeholt werden solle.

Wang: Meinungsverschiedenheiten unvermeidbar

Die Kulturgeschichte und das Gesellschaftssystem in Deutschland und China seien unterschiedlich, weshalb Meinungsverschiedenheiten unvermeidbar seien, sagte Wang nach Angaben aus Peking. Beide Seiten sollten an Dialog festhalten, Missverständnisse ausräumen und das gegenseitige Vertrauen festigen, hieß es weiter.

Wang mahnte laut chinesischen Außenamt, von "Mikrofon-Diplomatie" und unbegründeten Anschuldigungen abzusehen, die den Tatsachen widersprechen. Zudem erinnerte er, dass die Taiwan-Frage eine innere Angelegenheit Chinas sei.

Wer­bung

China erinnert an deutsche Teilung

Wadephul hatte wiederholt Chinas Auftreten gegen das unabhängig von Peking regierte Taiwan kritisiert. Die Volksrepublik habe die Wiedervereinigung Deutschlands bedingungslos unterstützt und hoffe, dass die Bundesrepublik Chinas Wahrung seiner territorialen Integrität verstehe und Handlungen für eine Unabhängigkeit Taiwans ablehne, sagte Wang.

Wadephul hatte am 24. Oktober eine für den 27. und 28. Oktober geplante Reise nach China auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und dies damit begründet, dass Peking außer einem Treffen des Ministers mit Außenminister Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt habe. Die chinesische Regierung hatte daraufhin Respekt eingefordert. Wadephul hatte bei einem Aufenthalt in Brüssel gesagt, die Bundesregierung setze auf einen fairen Handel mit Peking in allen Bereichen./bk/DP/nas