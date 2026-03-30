DAX22.563 +1,2%Est505.542 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +0,8%Nas20.795 -0,7%Bitcoin58.975 +1,3%Euro1,1473 +0,1%Öl113,0 -1,2%Gold4.562 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt freundlich -- Wall Street letztlich uneins -- Deutsche Inflation steigt im März -- Bayer, Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Value Traps - Warum günstige Aktien nicht immer die beste Wahl sind Value Traps - Warum günstige Aktien nicht immer die beste Wahl sind
Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rubio: Straße von Hormus wird 'so oder anders' offen sein

31.03.26 06:11 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat sich überzeugt gezeigt, dass die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr geöffnet wird - "so oder anders". Entweder werde sich der Iran bereiterklären, "sich an internationales Recht zu halten" und die Meerenge nicht zu blockieren, sagte Rubio dem Sender Al Jazeera. "Oder eine Koalition von Nationen aus der ganzen Welt und der Region wird mit Beteiligung der Vereinigten Staaten dafür sorgen, dass sie offen ist".

Rubio äußerte sich nicht weiter dazu, was genau er mit "dafür sorgen" meinte. Falls der Iran die Meerenge weiter blockieren sollte, drohten Teheran "wirkliche Konsequenzen, nicht nur seitens der Vereinigten Staaten, sondern von Ländern in der Region und der Welt", sagte Rubio.

Zugleich nannte er als zentrale Ziele der Kampfhandlungen die Zerstörung der Luftwaffe und Marine des Irans sowie eine erhebliche Reduzierung der Zahl der Raketen-Abschussrampen. Diese Ziele werde man in "Wochen und nicht Monaten" komplett erreichen - und dann vor der Frage der Meerenge von Hormus stehen, sagte der US-Außenminister.

Die Straße von Hormus ist ein wichtiger Weg für Tankschiffe mit Erdöl und Flüssiggas aus der an Vorkommen reichen Region. Der Iran legte mit Attacken und Drohungen den Schiffsverkehr dort weitgehend lahm - und ließ bisher nur wenige Tanker durch. Das sorgt seit Wochen für steigende Energiepreise rund um die Welt und stört unter anderem auch die Versorgung mit Dünger./so/DP/zb