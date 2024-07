Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Handelsstart nach

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delivery Hero-Investment von vor einem Jahr verloren

Delivery Hero AG - SKS-Formation gewinnt an Konturen

Delivery Hero-Aktie in Rot: Delivery Hero macht Marie-Anne Popp zur Interims-Finanzchefin

Heute im Fokus

Analyst sieht Gewinnentwicklung von GRENKE am Wendepunkt. Daimler Truck beginnt mit Bau von US-Batteriezellfabrik. Sabadell-Kauf: BBVA erhält grünes Licht für Kapitalerhöhung. Nestlé muss sich Anklage in Frankreich erwehren. Meta-Tochter WhatsApp arbeitet an KI-generierten Nutzer-Avataren. Analyst befürchtet hohe Großschäden für Versicherer.