DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,1%Nas23.463 ±0,0%Bitcoin79.175 -1,4%Euro1,1647 -0,2%Öl63,29 +0,9%Gold4.208 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen um Nulllinie -- Salesforce mit starken Zahlen -- BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Intel-Aktie sackt ab: Netzwerksparte wird wohl doch nicht ausgegliedert Intel-Aktie sackt ab: Netzwerksparte wird wohl doch nicht ausgegliedert
Bitcoin-Crash: Deutsche Bank sieht fünf Ursachen für den Kurseinbruch im November Bitcoin-Crash: Deutsche Bank sieht fünf Ursachen für den Kurseinbruch im November
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Russisches Geld: Merz sucht Lösung mit Belgien

04.12.25 20:36 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sucht in der Frage der Bereitstellung festgesetzter russische Gelder für die Unterstützung der Ukraine eine Lösung mit Belgien. Merz sagte nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten in Berlin, er nehme die Bedenken der belgischen Regierung ernst. "Die Punkte sind wichtig und darüber müssen wir sprechen und ich werde sie versuchen, auszuräumen." Es müsse zu einer gemeinsamen Haltung der Staats- und Regierungschefs in der Europäischen Union kommen und insbesondere Einvernehmen mit Belgien hergestellt werden.

Wer­bung

Merz reist am Freitagabend nach Belgien, um im privaten Rahmen mit dem belgischen Ministerpräsidenten Bart De Wever und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu sprechen. Der Kanzler sagte mit Blick auf den belgischen Regierungschef: "Ich möchte ihn nicht überreden. Ich möchte ihn überzeugen, dass der Weg, den wir hier vorschlagen, richtig ist. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann gehen wir ihn, um der Ukraine zu helfen." Merz hatte wegen des Treffens in Belgien eine Norwegen-Reise verschoben.

Russische Vermögen in Höhe von 185 Milliarden Euro

Das vom belgischen Finanzinstitut Euroclear verwaltete russische Zentralbankvermögen wird auf rund 185 Milliarden Euro beziffert. Die belgische Regierung hat wiederholt eine Beteiligung anderer EU-Staaten gefordert, um das Risiko zu mindern, dass Belgien alleiniges Ziel möglicher Vergeltungsmaßnahmen wird.

Merz sagte, Deutschland wäre einer der möglichen "Garantiestaaten" für eine Absicherung der Vermögenswerte in der belgischen Hauptstadt.

Wer­bung

Nach Angaben von EU-Beamten sieht ein von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgestellter Vorschlag für ein sogenanntes Reparationsdarlehen in Höhe von bis zu 210 Milliarden Euro vor, dass Deutschland und mehrere andere Staaten genauso wie Belgien festgesetzte russische Gelder für die Unterstützung der Ukraine bereitstellen.

Die belgische Regierung hatte eine Beteiligung anderer EU-Staaten in den vergangenen Monaten wiederholt gefordert, um das Risiko zu mindern, dass Belgien alleiniges Ziel von möglichen Vergeltungsmaßnahmen wird. Dabei wird unter anderem die Gefahr gesehen, dass Moskau europäische Privatpersonen und Unternehmen in Russland enteignet./hoe/DP/mis