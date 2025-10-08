DAX24.480 +0,4%Est505.633 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

Russland greift erneut Energieinfrastruktur der Ukraine an

08.10.25 10:13 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat erneut die ukrainische Energieversorgung mit Angriffen aus der Luft überzogen. In der Region Tschernihiw sind nach Angaben des regionalen Energieversorgers Tschernihiwoblenergo etwa 4.500 Abnehmer ohne Strom. Bei einem Angriff auf ein Wärmekraftwerk seien zwei Mitarbeiter verletzt worden, teilte der Versorger DTEK mit. Die Anlage sei schwer beschädigt worden.

Wer­bung

Seit dem 2022 von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskrieg seien Wärmekraftwerke von DTEK mehr als 200 Mal beschossen worden, schrieb das Unternehmen bei Telegram. In der Region kam es nach einem Angriff auf einen Güterzug Behörden zufolge außerdem zu Ausfällen im Zugverkehr um die Stadt Nischyn.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen

In der südukrainischen Stadt Cherson wurden zwei Menschen bei russischen Angriffen getötet, wie der Gouverneur des Gebiets, Olexander Prokudin, mitteilte. Eine weitere Frau sei verletzt worden.

Bei einem Drohnentreffer auf ein Haus in der grenznahen Region Sumy wurden nach Angaben des Gouverneurs Oleh Hryhorow ein vierjähriges Mädchen, ihre Mutter und ihre Großmutter verletzt. Das Kind habe schwere Verbrennungen erlitten, sein Zustand sei kritisch, schrieb Hryhorow bei Telegram.

Wer­bung

Fünf Verletzte gab es Gouverneur Serhij Lyssak zufolge nach Angriffen mit Drohnen und Raketenwerfern im Gebiet Dnipropetrowsk. Er berichtete zudem von zahlreichen Schäden an Privathäusern, Wirtschaftsgebäuden, einem Unternehmen, einer religiösen Organisation und einer Gasleitung.

Humus-Produzent musste Lieferungen nach Angriff einstellen

Die Humus-Marke Yofi teilte in sozialen Medien mit, dass Russland kürzlich das Werk des Unternehmens mit Raketen angegriffen habe. Verletzte gab es demnach nicht. Aber die Produktion sei erheblich beschädigt worden, sodass das Unternehmen Lieferungen habe einstellen müssen.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe attackierten Moskaus Streitkräfte die Ukraine in der Nacht mit 183 Kampfdrohnen. Davon seien 154 abgewehrt worden. Demnach gab es 22 Einschläge an 11 Orten. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ksr/DP/stk