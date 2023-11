S&P 500-Titel Amcor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amcor von vor einem Jahr bedeutet

Lukratives Amcor-Investment?

Vor Jahren in Amcor eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Amcor-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Amcor-Anteile bei 11,99 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Amcor-Aktie investiert hat, hat nun 834,028 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2023 auf 9,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.706,42 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 7.706,42 USD entspricht einer negativen Performance von 22,94 Prozent.

Amcor wurde am Markt mit 13,50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

