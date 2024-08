S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Invitation Homes-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Frühe Investition

Vor Jahren Invitation Homes-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Invitation Homes-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 40,48 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Invitation Homes-Aktie investiert hat, hat nun 24,704 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.08.2024 881,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,86 Prozent verringert.

Invitation Homes war somit zuletzt am Markt 21,83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net