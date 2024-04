S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fox-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Rentable Fox-Investition?

Vor Jahren in Fox eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 11.04.2021 wurde das Fox-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 37,46 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fox-Aktie investiert, befänden sich nun 26,695 Fox-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fox-Aktie auf 30,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 824,08 USD wert. Das entspricht einem Minus von 17,59 Prozent.

Fox wurde am Markt mit 14,90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net