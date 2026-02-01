DAX24.757 -0,1%Est506.003 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.500 +0,8%Euro1,1809 -0,1%Öl67,72 -0,2%Gold5.055 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 BASF BASF11 Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabilisiert sich um Nulllinie -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold im Fokus
Top News
Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Wolfspeed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GSK-Aktie höher: Pharmakonzern schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt GSK-Aktie höher: Pharmakonzern schlägt sich besser als erwartet - Ziele bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im Januar an Schwung

04.02.26 10:05 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutschen Dienstleister haben im Januar etwas an Dynamik verloren, den Aufschwung aber fortgesetzt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 52,4 von 52,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Januar ein Wert von 53,3 ermittelt worden.

Wer­bung

Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Januar beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,1 von 51,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Ohne den Dienstleistungssektor sähe die deutsche Konjunktur noch älter aus, als es in der aktuellen Diskussion ohnehin dargestellt wird", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Im Januar haben die Serviceanbieter den Löwenanteil daran gehabt, dass die Gesamtwirtschaft gewachsen ist. Für die nächsten Monate kann man davon ausgehen, dass sich der Aufschwung im Servicebereich fortsetzen wird, denn das Neugeschäft hat bereits den vierten Monat in Folge zugelegt."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 04:05 ET (09:05 GMT)