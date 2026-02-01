S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im Januar an Schwung

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutschen Dienstleister haben im Januar etwas an Dynamik verloren, den Aufschwung aber fortgesetzt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 52,4 von 52,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Januar ein Wert von 53,3 ermittelt worden.

Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Januar beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,1 von 51,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Ohne den Dienstleistungssektor sähe die deutsche Konjunktur noch älter aus, als es in der aktuellen Diskussion ohnehin dargestellt wird", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Im Januar haben die Serviceanbieter den Löwenanteil daran gehabt, dass die Gesamtwirtschaft gewachsen ist. Für die nächsten Monate kann man davon ausgehen, dass sich der Aufschwung im Servicebereich fortsetzen wird, denn das Neugeschäft hat bereits den vierten Monat in Folge zugelegt."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

February 04, 2026 04:05 ET (09:05 GMT)