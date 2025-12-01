DAX23.684 -0,6%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.640 -4,2%Euro1,1621 +0,2%Öl63,61 +0,7%Gold4.247 +0,7%
S&P Global: Eurozone-Industrie sinkt im November in Kontraktionszone

01.12.25 10:05 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im November in den kontraktiven Bereich gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor fiel auf 49,6 (Vormonat: 50,0) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 49,7 Zähler ausgewiesen worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

"Die Eurozone-Industrie verzeichnete im November aufgrund der neuerlichen Nachfrageschwäche wieder geringfügige Wachstumseinbußen", erklärte S&P Global. "Folglich beschleunigte sich der Stellenabbau, und auch die Lagerbestände wurden stärker reduziert als zuletzt. Dessen ungeachtet wurde die Produktion - wenngleich mit geringerer Rate - abermals gesteigert, und die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist verbesserten sich."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 04:06 ET (09:06 GMT)