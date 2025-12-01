S&P Global: Talfahrt der deutschen Industrie im November beschleunigt

DOW JONES--Die Talfahrt der deutschen Industrie hat sich im November beschleunigt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 48,2 von 49,6 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 48,4 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die Geschäftslage in der deutschen Industrie hat sich verschlechtert", erklärte S&P Global. "Wie die jüngsten Umfrageergebnisse signalisieren, gingen die Neuaufträge massiv zurück und die Produktion wurde weniger stark ausgeweitet als zuletzt. Zudem setzten die Hersteller ihre Sparpolitik fort und kürzten bei der Beschäftigung, der Einkaufsmenge und den Lagerbeständen."

