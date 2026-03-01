S&P Global: US-Dienstleister mit langsamer wachsendem Geschäft im Februar

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist laut einer Umfrage von S&P Global im Februar langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 51,7 von 52,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,3 vorhergesagt. Vorläufig war für Februar ein Wert von 52,3 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Februar verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 51,9 von 53,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

