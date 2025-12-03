S&P Global: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im November

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 54,1 von 54,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 55,0 vorhergesagt. Vorläufig war für November ein Wert von 55,0 ermittelt worden.

Wer­bung Wer­bung

Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im November leicht abgeschwächt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,2 von 54,6 Punkten im Vormonat.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Chefökonom Chris Williamson sprach von einem erneut starken Wachstum im US-Dienstleistungssektor. Die Nachfrage nach Dienstleistungen sei so stark gestiegen wie noch nie in diesem Jahr. "Zusammen mit einem robusten Produktionsanstieg im verarbeitenden Gewerbe deutet die Umfrage darauf hin, dass die Wirtschaft im vierten Quartal bislang mit einer annualisierten BIP-Wachstumsrate von 2,5 Prozent expandiert", sagte er.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 09:57 ET (14:57 GMT)