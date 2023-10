Sandoz Aktie News: SPI Aktie Sandoz am Donnerstagmittag mit Kursfeuerwerk

Aktie im Fokus

Die Aktie von Sandoz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere zuletzt 5,9 Prozent.

Die Sandoz-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 5,9 Prozent auf 25,78 CHF. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 26,00 CHF. Bei 25,15 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 2.754.562 Sandoz-Aktien den Besitzer.

