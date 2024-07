SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 187,56 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 187,56 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 187,50 EUR. Mit einem Wert von 188,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 86.731 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 190,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Bei 118,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 36,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 194,80 EUR.

Am 22.04.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE ein EPS von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,04 Mrd. EUR – ein Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die SAP SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 22.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,56 EUR je Aktie.



