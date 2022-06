SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Vormittag

Um 02.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 93,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 93,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,98 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 26.804 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,74 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 27,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,81 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 7,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,69 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE veröffentlichte am 22.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.077,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 6.350,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte SAP SE am 21.07.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 20.07.2023 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,72 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

